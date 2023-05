Plan 75 | l' attrice Chieko Baisho | La sceneggiatura mi fece così paura che all' inizio la misi da parte

Leggi su movieplayer

(Di domenica 14 maggio 2023) Il nostro incontro con l', che al Far East Film Festival 2023 ha ricevuto il Gelso d'Oro alla Carriera, e con Chie Hayakawa, rispettivamente protagonista e regista di75, al cinema dall'11 maggio con Tucker Film dopo la presentazione a Cannes e Torino. È sicuramente un film disturbante e che porta a molti spunti di riflessione quello presentato in pompa magna al Far East Film Festival 2023. Stiamo parlando dit 75, già a Cannes e Torino e ora finalmente al cinema dall'11 maggio con Tucker Film. In un Giappone distopico nonlontano da noi è stata approvata la Legge 75 del titolo, secondo le quale tutte le persone che superano quell'età sono chiamate a fare un bilancio e scegliere se morire con l'aiuto dello Stato e dei soldi lasciati alla famiglia, per ...