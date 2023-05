Pistocchi | «Inter fatica col Sassuolo Ecco cos’ha fatto la differenza»

(Di domenica 14 maggio 2023) Maurizio, dopo, ha commentato la prestazione vista dai nerazzurri. Soffermandosi in particolare sulre che halaper la vittoria.– Maurizioha analizzato – sul suo profilo Twitter ufficiale – in questi terminidi ieri: “Ilgioca, l’vince la settima partita consecutiva. Due gol di Lukaku e due deviazioni su tiri di Bellanova (che hamolto bene) e Lautaro Martinez condannano alla sconfitta i neroverdi che hanno dimostrato a San Siro le loro qualità e identità, essendo spesso padroni del gioco. L’con otto nomi nuovi rispetto al derby ha ...

Il 2 - 0 subito dall'nell'andata della semifinale di Champions ha complicato i piani per il ... Intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, il giornalista Maurizioha dipinto un quadro ...Notizie Calcio Napoli - Il collega Maurizioè intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale , nel corso della trasmissione "Un Calcio alla Radio" diretta da Umberto Chiariello. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Le prime critiche - a partire da Pioli per finire con i tifosi sia diche di Milan - sono arrivate per l'arbitro Jesus Gil Manzano , ritenuto colpevole di troppi errori nell'euroderby, ma nel mirino della critica post - gara ci sono entrati anche il moviolista di ...

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha analizzato su Twitter il successo dei nerazzurri contro il Sassuolo nella 35esima giornata di Serie A.(MilanLive.it) Ne parlano anche altri media Il Milan non ha ancora superato la sconfitta Champions contro l’Inter: bufera in casa rossonera, per Maldini i guai sono appena iniziati (CalcioMercato.it) ...