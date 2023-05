Picchia i genitori per soldi a Torre Annunziata

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 14 maggio 2023)per iper comprare la droga. L’indagato avrebbe estorto denaro aidall’agosto 2021 fino al maggio 2023perper comprare la droga. Ieri gli agenti del Commissariato di PS di, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato un giovane pregiudicato di. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del tribunale diAnnunziato emessa dal G.I.P. disu richiesta della locale procura. L’indagato è ritenuto dagli inquirenti gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti e di estorsione ...