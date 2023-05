Perugia Due cittadine e cinque associazioni donano giochi per cinque aree verdi

(Di domenica 14 maggio 2023) Un tabellone per il basket,inclusivi, tavoli per il picnic, una giostra, stazioni fitness per un percorso benessere e tanto altro. Sono numerose le attrezzature ludiche che due privatee alcunehanno deciso di regalare alla comunità, mediante una donazione al Comune di, per arricchire. Leche si sono fatte avanti sono il Circolo Arci Santa Sabina, l’associazione culturale Monti del Tezio e l’associazione culturale ricreativa Toriscal. Leche potranno beneficiare delle attrezzature sono quelle di Collestrada, Montegrillo, Santa Sabina, Colle Umberto, Lacugnano. “Non possiamo che ringraziare cittadini e ...

...l'affluenza anche in provincia didove la media dei sei comuni interessati al voto ha fatto segnare 14,31 per cento alle urne contro il 19,34 delle passate comunali. In particolare nei......l'affluenza anche in provincia didove la media dei sei comuni interessati al voto ha fatto segnare 14,31 per cento alle urne contro il 19,34 delle passate comunali. In particolare nei......furono ritrovati chiusi introlley a Pollenza vicino a Macerata il 30 gennaio del 2018. I giudici avevano disposto, invece, un processo bis davanti alla Corte di assise di Appello di...

Terremoto, due scosse tra Cortona e Passignano avvertite anche a Perugia Umbria 24 News

Le biancorosse si sono classificate none in questo raggruppamento che permetteva la permanenza nella categoria ...Si mantiene più bassa della precedente tornata elettorale l'affluenza al voto in tutti i sette comuni dell'Umbria chiamati al voto. (ANSA) ...