Permessi legge 104 | arriva la novità ma possono essere consecutivi? Scopriamolo

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 14 maggio 2023) La104 concede moltiper i familiari di persone disabili. L’aiuto permette ai lavoratori di prendersi cura dei parenti malati. La104 non tutela le persone con disabilità soltanto dal punto di vista economico, ma anche da quello dell’assistenza che viene loro prestata da parte dei loro familiari. Per questo sono previsti moltidi lavoro che, però, hanno delle limitazioni. Un lavoratore può richiedere un permesso retribuito per assistere un parente disabile – ANSA – ilovetrading.itIl principio per cui lavora la104 è quello di agire sempre in funzione di quanto è meglio per la persona disabile. In molti caso l’aiuto economico non è la soluzione a tutti i problemi. Una persona con una disabilità grave che la rende non autosufficiente ha bisogno di aiuto costante, non ...