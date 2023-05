Perché i gatti fanno le fusa?

(Di domenica 14 maggio 2023) I felini domestici, noti comunemente come, sono in grado di emettere un suono unico chiamato ““, consistente in una morbida vibrazione prodotta durante il processo di inspirazione ed espirazione. Tale comportamento è stato osservato anche in altri animali felini, come puma, ghepardi, zibetti, genette e manguste. Nonostante sia ampiamente riconosciuto che iproducano leper esprimere la felicità, questo comportamento può avere anche altre motivazioni, tra cui l’attrazione dell’attenzione del proprietario o la riduzione dello stress. In questo articolo, vedremolesecondo la scienza. Introduzione alleNonostante la difconsapevolezza riguardo alla funzione delle ...

... l'animale si diverte ancora con entusiasmo con i suoi padroni e altri quattro. Un ambiente ... non deve essere facilel'età media di questi cani è più bassa per la sua razza è di 12 - 14 ...Non è una sorpresa, però,- come abbiamo visto - quella di tirare le orecchie a chi tratta cani ecome fossero figli è una costante nei discorsi sulla natalità fatti in questi quasi ...Il 3 - 5 - 2 odierno sarà davvero diverso da quello classico, con Perin in porta,, Danilo e ... Il calendario poi non aiuta affatto,la trasferta di Bologna non è per nulla semplice e ...