Perché Alessandra Celentano porta la parrucca ad Amici 22 | ecco la sua spiegazione

(Di domenica 14 maggio 2023)laad22? E mentre sui social si sono fatte le più fantasiose supposizioni, proprio la professoressa di ballo lo ha spiegato intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni.laad22 A me le parrucche sono sempre piaciute, ma la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

EccoCelentano porta la parrucca ad Amici 22 A me le parrucche sono sempre piaciute, ma la spiegazione è pratica: per questa edizione di Amici mi sarei dovuta tagliare i capelli, ...Ad Amici ha trovato una grande guida nella maestraCelentano che ha immediatamente ...attraverso la danza posso esprimere tutto ciò che ho dentro. Cosa voglio fare da grande Quello ..."Stuzzicato" dalle domande dei colleghi della Gazzetta, Luca Bianchin eGozzini, Scaroni ... In trasferta vado poco, ma questa volta ci saròquesto derby sarà un tale spettacolo che ...