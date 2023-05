Per Meloni gli alpini sono come la mamma Ma dimentica qualcosa

... la premiere il papa al Vaticano, Zelensky ha incontrato anche anche il cancelliere Olaf Scholz il cui governo proprio ieri ha annunciato un nuovo piano di aiuti militari dalla Germania2,...Ecco "l'approccio giusto", secondo il premier Giorgia, sul palco d'onore della 94esima ... A Udine persone che vengono non solo da tutta Italia, ma da tutto il mondo "ricordare quali siano le ...La traduzione simultanea del discorso del presidente ucraino Zelensky è saltataun attimo durante la conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi con la premier. Zelensky ha quindi chiesto in inglese ai presenti: 'Funziona'. Una volta ricevuta risposta ha ironizzato: '...

Una inchiesta che riguarda gli affetti di Meloni e chiama in causa ancora una volta una vicenda dolorosa per la premier, ovvero quella relativa al rapporto con il padre (Francesco Meloni, deceduto da ...Quasi 600 comuni (595 per la precisione) per 4.5 milioni di elettori attesi alle urne. Parte oggi la tornata delle amministrative di primavera che proseguirà per tutto il mese di maggio.