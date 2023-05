Per il 55% Tende | protesta-farsa | il sondaggio che imbarazza gli attivisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) C'è qualcosa che non quadra. Perché ci ritroviamo con mezza Italia accampata (in senso proprio) fuori dagli atenei e dalle università, coi ragazzi poco più che maggiorenni che si lamentano degli affitti esorbitanti, del caro-canone e delle doppie condivise causa studio, epperò, secondo l'ultima rilevazione dell'Istat, l'Istituto nazionale di statistica, proprio loro, cioè i ragazzi poco più che maggiorenni che invece di lavorare studiano, giustamente perché il futuro è una cosa seria e va costruito, sono molto più soddisfatti della loro situazione di quanto non lo fossero negli anni passati. Non stiamo mica parlando degli operai, degli impiegati o dei liberi professionisti: no, ci stiamo riferendo agli immatricolati a Giurisprudenza o a Lettere, ai liceali in odore di maturità. Insomma, agli studenti a vario titolo coi libri sotto al braccio e le dispense nello zainetto. Nel 2021, in ...