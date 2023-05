(Di domenica 14 maggio 2023) Va in archivio la quarta ed ultima tappa prima delle Finali delladeldimoderno: a, in Bulgaria, lava alla, che vince con la coppia composta da Kerenza Bryson e Charles Brown, prima con 1346 punti. Una bella prestazione nel laser run del Messico di Catherine Mayran Oliver ed Emiliano Hernandez, consente alla compagine centramericana di chiudere al secondo posto a quota 1339. Terzo posto per i transalpini Jessye Gomesse e Jean-Baptiste Mourcia con 1325 punti. Quarto posto per la Germania di Rebecca Langrehr e Pele Uibel a quota 1314, quinta la Cina di Zheng Lishan e Li Shuhuan con 1297, sesta la Repubblica Ceca di Veronika Novotna e Matous Tuma con 1294, settimi gli ...

Pentathlon, Coppa del Mondo Sofia 2023: la Gran Bretagna si aggiudica la staffetta mista OA Sport

Decimo posto nella quarta ed ultima tappa della World Cup 2023 di Penthatlon a Sofia per l'azzurra Alessandra Frezza (Aeronautica Militare).