Pensioni | sarà un luglio indimenticabile | mai visti tanti soldi così tutti insieme

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 14 maggio 2023)un’estateper milioni di pensionati: in arrivo imporaumenti sulle. Vediamo cosa succederà. Quest’annoil mese più bello dell’anno per milioni di pensionati che vedranno assegni previdenziali molto più ricchi. Vediamo nel dettaglio tutte le novità. In arrivo imporaumenti sulle/ Ilovetrading.itLa legge di Bilancio 2023 ha approvato la rivalutazione delleminime. Questo accadeva ben cinque mesi fa. Fino ad oggi nessuno pensionato ha visto l’ombra di 1 euro in più. Ma non c’è da temere: il Governo Meloni ha riconfermato gli aumenti sulle. Gli incrementi arriveranno a partire dae con tanto di arretrati. I rallentamenti ...