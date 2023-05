Pensioni | aumenti in arrivo da luglio | fino a 36 euro in più al mese più gli arretrati Platea di 1 | 3 milioni | ecco tutti gli importi

Chiediamo una vera riforma fiscale e delle, il superamento della precarietà, glidegli stipendi, il rinnovo dei contratti. Avanti così!". A dirlo in piazza il segretario generale ...La circolare Ad inizio aprile l'Inps ha diffuso una circolare con i criteri di massima per l'applicazione della norma, ma l'effettivo via libera agliè stato rinviato ad un successivo '...Con ledel prossimo luglio arriveranno quegliprevisti dall'ultima Legge di bilancio, che per il biennio 2023 - 2024 ha introdotto un aumento del trattamento minimo. Dopo mesi di attesa, ...

Pensioni, aumenti in arrivo da luglio: fino a 36 euro in più al mese (più gli arretrati). Platea di 1,3 milion ilmessaggero.it

Gli aumenti delle pensioni minime, previsti dalla legge di bilancio, partiranno con tutta probabilità dal primo luglio: ma a chi spettano e quanto prenderanno in più gli italiani Si parla di un ...L'attesa è finita, gli aumenti delle pensioni minime previsti dalla legge di bilancio arriveranno con ogni probabilità il primo luglio e riguarderanno una platea di 1,3 ...