Pensioni | a luglio arrivano gli aumenti | ecco chi li riceverà 

Sul fronte del Lavoro, poi, arrivano aggiornamenti importanti sull' aumento delleminime : è da giugno o dache i cittadini e le cittadine riceveranno assegni più consistenti grazie ......di reversibilità vecchiaia e invalidità in estate per rimborsi 730 Alcuni aumenti per le... Per esempio, chi presenta il 730 entro il 31 maggio, riceve il relativo rimborso a. Chi ...Nell'erogazione che verrà effettuata asaranno compresi, ovviamente, anche gli arretrati dei mesi accumulati tra gennaio e maggio. A partire dal 2024, invece, l'incremento sarà per tutti del 2,...

Pensioni minime, ecco chi prenderà di più da luglio e di quanto saranno gli aumenti Sky Tg24

Dovrebbero arrivare con le pensioni di luglio gli aumenti previsti dal governo nell'ultima Legge di bilancio. Ecco a chi saranno garantiti ...L'aumento delle pensioni minime previsto dalla legge di Bilancio 2023 diventa effettivo. Dal 1° luglio l'Inps aggiornerà infatti gli assegni più bassi, quelli da 563 euro e 74 centesimi, adeguandoli a ...