Pensione anticipata a 62 anni e non solo | le ultime novità INPS

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 14 maggio 2023) In arrivo importantiper quanto riguarda le pensioni e, in particolare, laa 62. Una nuova circolare dell’ha comunicato importantisul fronte delle pensioni. Vediamo tutti i dettagli e cosa fare per accedere alla. Importantiriguardo laa 62/ Grantennistoscana.itÈ desiderio di molti ritirarsi dal lavoro prima dei 67stabiliti dalla legge Fornero. Le strade per andare inprima ci sono ma ogni opzione si rivolge ad una platea specifica. Opzione donnaalle lavoratrici che operano in certi ambiti, ad esempio. Stesso discorso ...