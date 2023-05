Penalizzazione Juve | cambia di nuovo tutto | c’è l’accordo

(Di domenica 14 maggio 2023) Lantus continua a vivere una stagioni con grandi ribaltoni, sia per quanto riguarda il campo sia per quanto riguarda la giustizia sportiva al di fuori I bianconeri, infatti, prima… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Intanto, laha ricevuto la sospensione delladi 15 punti, è seconda e in attesa del nuovo giudizio della Corte di Appello federale GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A REGOLE ...Il prossimo lunedì 22 maggio la Corte federale d'appello della Federazione italiana gioco calcio (Figc) si esprimerà sull'ipotesi di nuovada comminare alla Juventus riguardo alla ...Le motivazioni pubblicate non sembrano lasciare sperare in una cancellazione totale dellaed è probabile che da qui a otto giorni, lasi veda nuovamente sanzionata e fuori dalla ...

Juventus, una nuova penalizzazione è quasi certa Milan News

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha detto la sua sulla stagione dei bianconeri, parlando anche del match con il Siviglia.Il calciomercato è pronto ad una svolta in vista dell'estate anche per la Juventus che potrebbe accogliere il nuovo grande acquisto grazie ad Allegri ...