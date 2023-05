Pavia | padre ubriaco minaccia di buttare giù dalla finestra la figlia | fermato con il taser

(Di domenica 14 maggio 2023) commenta A Stradella, in provincia di, una bimba di un anno ha rischiato di essere gettata dal terzo piano di un palazzo. A metterla in pericolo è stato il, che hato di ...

commenta A Stradella, in provincia di, una bimba di un anno ha rischiato di essere gettata dal terzo piano di un palazzo. A metterla in pericolo è stato ilubriaco, che ha minacciato di buttarla giù dalla finestra per sfuggire ...I familiari sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale diper accertamenti, mentre l'arrestato è stato portato nella casa circondarialeAttimi di paura in una casa di Stradella , in provincia di: unha minacciato ripetutamente di buttare la figlia dalla finestra . Era ubriaco e poco prima avrebbe aggredito altri membri della famiglia, fuggiti. A fermarlo ci hanno pensato i ...

Padre ubriaco minaccia di gettare la figlia dalla finestra a Pavia: fermato con il taser dai carabinieri Virgilio Notizie

