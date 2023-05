Pavia | minaccia di lanciare la figlia di un anno dalla finestra | arrestato

di lanciare la figlia di un anno dalla finestra. I carabinieri intervengono e lo bloccano con il taser. I militari di Stradella, comune in provincia di, hanno arrestato C. M., 40enne ...Dramma sfiorato a Stradella I carabinieri della di Stradella , comune in provincia di, hanno arrestato C. M., 40enne rumeno residente a Stradella, per i reati di maltrattamenti in famiglia e ...I familiari sono stato trasportati in ospedale aper accertamenti. Aggressione e minacce A quanto si è appreso, i carabinieri sono stati avvisati dai vicini, allarmati dalle urla della moglie. ...

Pavia, minaccia di gettare la figlia di un anno dalla finestra: arrestato La Repubblica

(Adnkronos) - Minaccia di lanciare la figlia di un anno dalla finestra. I carabinieri intervengono e lo bloccano con il taser. I militari di Stradella, comune in provincia di Pavia, hanno arrestato C.Arrestato un 40enne romeno, alterato dall'alcol: i vicini hanno chiamato i carabinieri che hanno salvato la piccola ...