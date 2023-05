Papa Francesco | l’incontro con Zelensky e il comunicato di poche righe che certifica lo stallo | intesa solo sugli sforzi umanitari

Quaranta minuti di colloquio a Roma tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e. La Santa Sede sta lavorando da mesi a una missione di pace per arrivare ad un accordo che fermi il conflitto. Qualcuno a fatto riferimento ad una soluzione come quella tra Corea del ...... anche in questa occasione, ha garantito lo svolgimento dei servizi senza alcuna turbativa per l'ordine pubblico nella capitale" "Conho avuto una conversazione che può influenzare la ...Intanto lascia perplessi la sufficienza con cui il presidente ucraino ha liquidato i tentativi di mediazione di. 'È stato un onore incontrare il, ma il piano di pace deve essere ...

Eppur si muove, la pace. E no: a fare la differenza non sarà il ramoscello d’ulivo – in versione scultura bronzea – che papa Francesco ha regalato ieri a Volodymyr Zelensky, in visita nel cuore del ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...