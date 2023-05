Palpeggia e tenta di violentare una 20enne su un treno fermo | inseguito dai passeggeri scappa e cade da un muro | ricoverato in codice rosso

(Di domenica 14 maggio 2023) Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 13 maggio, personale della Polizia di Stato è intervenuto nei pressi della stazione ferroviaria “Roma Trastevere”, a seguito di una segnalazione relativa a una violenza sessuale perpetrata poco prima su unnel predetto scalo. Sul posto, il personale ha identificato unacittadina italiana, che ha riferito di essere statata poco prima da un soggetto straniero. Quest’ultimo, fuggito nell’immediatezza eda alcuni, è poco dopo caduto da undi alcuni metri. Trasportato in ospedale in, il predetto versa attualmente in pericolo di vita.

... prova a baciarla, di nuovo, la, di nuovo, la stringe a sé, se ne frega mentre piange, mentre s'accovaccia a terra, mentredi far suonare l'allarme, piuttosto la colpisce, ancora, la ...Prima avrebbe palpeggiato il seno di una diciassettenne sull'autobus e poi ne avrebbe seguita un'altra, una dodicenne, afferrandola per un braccio e cercando di trascinarla via. E' successo stamattina ...... prova a baciarla, di nuovo, la, di nuovo, la stringe a sé, se ne frega mentre piange, mentre s'accovaccia a terra, mentredi far suonare l'allarme, piuttosto la colpisce, ancora, la ...