Pallamano femminile | Serie A Playoffs 2023 | Salerno risponde ad Erice e porta la finale a gara-3

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Jomia AC Life Stylenella-2 delladeidi. Le campane svettano contro le siciliane, tutto è ufficialmente rimandato a martedì quando una singola patita eleggerà le campionesse d’Itala. La bagarre non è mancata, le campane hanno sfruttato il ‘campo di casa ‘ per dare spettacolo e protrarre l’assegnazione del titolo alla terza competizione. Le emozioni sono state parecchie, tutto si è risolto nei secondi conclusivi poco prima del suono della sirena. 24 a 23 è stato il risultato del duello per il titolo tricolore, le vincitrici della regular season hanno respinto le avversarie che festeggiano grazie ad una rete cruciale da parte di Ramona Manojlovic.si prepara per ...