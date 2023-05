Palladino | “Sapevamo di affrontare i Campioni d’Italia e siamo riusciti a batterli”

Se facciamo come oggi che perdiamo palla, rincorriamo, poi c'èche è un ottimo allenatore ...che il Monza avrebbe fatto una grande partita perché è una grande squadra"... maquanto fosse importante con lo Spezia. Questa partita complica il nostro futuro in ... Insomma, gli elementi per una bella partita ci sono tutti, anche perchée Spalletti , con le ...... Amy Sherman -ha spiegato che stava giocando con l'idea di un grande cambiamento alla ...di volerne fare una versione [nell'ultima stagione], ma in realtà è diventata più grande ...

Palladino: "Questo lavoro è meraviglioso. Ora siamo maturi" GianlucaDiMarzio.com

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: "Sapevamo di affrontare i piu' forti, i campioni d'Italia.Il Napoli cade in casa del Monza per 2-0 con i gol di Dany Mota e Petagna: le parole di Luciano Spalletti a fine partita ...