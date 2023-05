(Di domenica 14 maggio 2023) La figura esile di una ginnasta danza leggiadra con il nastro, tenendosi in equilibrio sulla punta del piede. Ma sotto di lei si apre il vuoto di una voragine, rimasta dopo i bombardamenti dell'...

Sabato gli operai hanno dovuto demolire il palazzo di Irpin per motivi di stabilità. Ma hanno salvato l'opera di Banksy, estraendola dalle macerie. Protetta da un

Palazzo demolito a Irpin, ma il murale di Banksy è salvo TGLA7

Siamo a Irpin, sobborgo di Kiev dal quale Mosca ha cercato di lanciare l'assedio alla capitale ucraina, a febbraio 2022. E' una delle località scelte dall'artista britannico Banksy, dopo la