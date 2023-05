Pagelle Juve-Cremonese | Fagioli da ex | Chiriches non ne sbaglia una VOTI

(Di domenica 14 maggio 2023) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.NTUS: Perin 6; Gatti 6.5, Bremer 7, Danilo 6; Cuadrado 6 (82? Barbieri SV),7, Paredes 6.5, Rabiot 6, Chiesa 7 (66? Iling 6); Pogba 6 (24? Milik 6) (82? Kean SV); Vlahovic 5 (66? Di Maria 6.5). All. Allegri 6.5: Carnesecchi 6; Ferrari 5 (66? Castagnetti 6),7, Lochoshvili 6 (70? Sernicola 6), Vasquez 5.5; Meite 6, Benassi 6 (66? Buonaiuto 6); Quagliata 5 (46? Valeri 6.5), Galdames 6, Okereke 5.5; Afena-Gyan 5 (46? Ciofani ...

Ladell'arbitro . Il nostro SuperTOP . Il nostro SuperFLOP . Juventus - Cremonese: il ... La squadra di Ballardini prova a fare muro e laci prova senza successo con la conclusione di ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23:- Cremonese Ledei protagonisti del match trae Cremonese, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Paredes, Carnesecchi FLOP: Vlahovic, Afena - ...Quinta vittoria di fila in campionato della squadra di Inzaghi, che raggiunge provvisoriamente laal 2° posto. Show di Lukaku nel giorno del suo compleanno, Bellanova sorprendente. Applausi anche per Berardi. Male Laurienté, Ruan da incubo. I migliori e i peggiori: ecco tutti i voti di Dario .

Le pagelle di Juventus-Siviglia 1-1: Gatti e Danilo i migliori, bene Pogba Sky Sport

Pagelle e tabellino di Juventus-Cremonese, match dell’Allianz Stadium valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Prova da trascinatore per Fagioli, a segno anche Bremer per la ...Si chiude sul risultato di 2-0 Juventus-Cremonese con Bremer e Fagioli che si rivelano Top, mentre Vlahovic delude ancora una volta ...