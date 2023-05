Pagamento assegno unico maggio 2023 in ritardo? Le date | quando arriva l’accredito

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 maggio 2023)viene pagato l’di? E’ questa la domanda che ritorna ciclicamente specie all’avvicinarsi della metà del mese. Del resto, dail meccanismo degli ex assegni familiari è cambiato,da parte dell’Inps è diventato un ‘appuntamento’ molto atteso dalle famiglie e anche, chiaramente, non fa eccezione. Maverrà erogato? Ecco tutte le informazioni in merito.InpsPer quanto riguarda ildella mensilità corrente gli accrediti seguiranno due strade. I primi a ricevere l’saranno coloro che non ...