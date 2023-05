Padre ubriaco si chiude in casa con la figlia di un anno e minaccia di gettarla dalla finestra | bloccato con un taser

(Di domenica 14 maggio 2023) È stato arrestato dai carabinieri a Stradella, in provincia di Pavia, per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, un 40enne di origini romene, è accusato di aver aggredito la moglie e di averto di gettare ladi undi. I militari sono stati avvisati dai vicini, allarmati dalle urla della moglie che con le figlie di 12 e 14 anni era scappata diperché il marito,e con precedenti per lesioni e maltrattamenti in famiglia, l’aveva aggredita. Il 40enne era rimasto nell’appartamento al terzo piano con lapiccola e appena visti i carabinieri si è affacciato allasporgendo il busto con la bimba in braccio e ...

minaccia di gettare la figlia di un anno dalla finestra di casa. È quanto successo ieri sera a Stradella, in provincia di Pavia e con precedenti per lesioni e maltrattamenti in famiglia, l'aveva aggredita. L'allarme

È accusato di aver aggredito la moglie e di aver minacciato di gettare la figlioletta di un anno dalla finestra di casa al terzo piano, un 40enne romeno ...Padre ubriaco minaccia di gettare la figlia di un anno dalla finestra di casa. È quanto successo ieri sera a Stradella, in provincia di Pavia. L'uomo, un 40enne, ...