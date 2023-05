I militari sono stati avvisati dai vicini, allarmati dalle urla della moglie che con le figlie di 12 e 14 anni era scappata di casa perché il marito ,e con precedenti per lesioni e ...Io sono unimprobabile perché sono diventatoa 50 anni: vorrei sempre mio figlio in ... 'Sono a casa Walter', mi rispondeva e poi alle 3 lo trovavano a giro per Roma".... conducentealla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ... L'uomo, difeso dall'avvocato Fabrizio Ruggeri, nega che quello trovato sia il corpo del. "Non ...

Padre ubriaco minaccia di gettare la figlia di un anno dalla finestra, fermato con il teaser. Panico a Pavia ilmessaggero.it

Padre ubriaco minaccia di gettare la figlia di un anno dalla finestra di casa. È quanto successo ieri sera a Stradella, in provincia di Pavia. L'uomo, un 40enne, ...Il 40enne aveva appena aggredito la moglie, che era scappata in strada con le due figlie più grandi. Un vicino, allarmato dalle urla, ha chiamato il 112. I militari l'hanno bloccato, salvando la picco ...