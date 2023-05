Padre ubriaco minaccia di gettare la figlia di un anno dalla finestra | fermato con il teaser Panico a Pavia

Ha avuto un colpo di sonno, la polizia ha confermato che non era". E ancora: "Scrivo questo ... Il caso di questodi famiglia non è poi così isolato. Il 6 febbraio la macchina di un uomo, ...Pietro Crisafulli è anche il papà di Mimmo, il 25ennedi due bambini travolto e ucciso da una ... non è possibile che chi si mette, non rispetta i segnali, magari, alla guida e uccide una ...La bimba di un anno si trovava in braccio alquando i carabinieri hanno fatto irruzione in casa. L'uomo aveva già buttato giù dalla finestra diversi vasi e per non farsi avvicinare dai militari ...

Padre ubriaco minaccia di gettare la figlia dalla finestra a Pavia: fermato con il taser dai carabinieri Virgilio Notizie

Il 13enne invece è stato condotto in ospedale, ha subito almeno 3 diverse operazioni, ed è in prognosi riservata Il 18enne non si è fermato per prestare i primi soccorsi ed una volta rintracciato è ri ...Attimi di terrore a Stradella, in provincia di Pavia, in cui si è temuto il peggio. Un uomo di 40 anni è accusato di aver aggredito la moglie e minacciato di gettare la figlia di un ...