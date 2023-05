Padre ubriaco minaccia di gettare la figlia di un anno dalla finestra | fermato con il taser Panico a Pavia

Attimi di paura in una casa di Stradella , in provincia di Pavia : unha minacciato ripetutamente di buttare la figlia dalla finestra . Erae poco prima avrebbe aggredito altri membri della famiglia, fuggiti. A fermarlo ci hanno pensato i carabinieri con ...I militari sono stati avvisati dai vicini, allarmati dalle urla della moglie che con le figlie di 12 e 14 anni era scappata di casa perché il marito ,e con precedenti per lesioni e ...I militari sono stati allertati dai vicini di casa dell'uomo, allarmati dalle urla della moglie, scappata di casa con le figlie di 12 e 14 anni dopo essere stata aggredita dal 40enne,e con ...

Padre ubriaco minaccia di gettare la figlia dalla finestra a Pavia: fermato con il taser dai carabinieri Virgilio Notizie

Attimi di paura in una casa di Stradella, in provincia di Pavia: un padre ha minacciato ripetutamente di buttare la figlia dalla finestra. Era ubriaco e poco prima avrebbe aggredito altri membri della ...Un uomo ubriaco di nazionalità rumena ha cercato di gettare la figlia di appena un anno dalla finestra, venendo fermato con un teaser, fortunatamente. A bloccarlo, i Carabinieri, intervenuti grazie al ...