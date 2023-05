Pacifici | «Interviste agli arbitri post-gara? Con l’adrenalina a mille non sai mai dove vai a finire…»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 maggio 2023) Il nuovo presidente dell’Associazione Italiana, Carlo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite della Milano Football Week organizzata dalla Gazzetta dello Sport.ha parlato del tema della violenza. “È un fenomeno da combattere che per noi è al primoo. È un aspetto culturale importante, ci sono tanti episodi minori che non hanno portato a ricorrere a cure di pronto soccorso ma sono violenze morali, è imbarazzante. Se il calcio passa attraverso un adulto che picchia ragazzo di 14anni è un brutto spot, il calcio non è questo. È anche accettare regole, altrimenti sarebbe il caos. Dobbiamo isolare i violenti, dobbiamo far uscire dai nostri stadi chi predica odio e violenza. Chi ci può aiutare? C’è stato supporto dalla Federazione con un inasprimento delle sanzioni, ma è un messaggio che ...