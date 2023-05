... "stralcio delle cartelle", "fiscale" e "condono" e, in particolare, in cosa consista una ... ha spiegato il direttore, le prime tassano un'espressione diretta della capacitàdi ..."), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la ..."); contributi versati alle forme di previdenza complementare o per i lavoratori domestici; spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi; spese per l'istruzione ...

Pace contributiva, sanzioni più lievi per chi si mette in regola: mano tesa dell'Inps ilmessaggero.it

La seconda gamba del piano del governo per il lavoro, inizia a prendere forma. Dopo il decreto approvato nel consiglio dei ministri del primo maggio, con il taglio dei ...Il presidente ucraino in visita a Roma a colloquio al Quirinale con il capo dello Stato. Che condanna il rapimento dei bambini ucraini e promette l'aiuto ...