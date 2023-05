Quindi ioun attimo a darlo per finito politicamente. LA TURCHIA DI ERDOGAN RIMARRA' PER MOLTO TEMPO Parlando di Kilicdaroglu nessuno ricorda mai che la Turchia che ha dato vita a Erdogan ...Quindi ioun attimo a darlo per finito politicamente. LA TURCHIA DI ERDOGAN RIMARRA' PER MOLTO TEMPO Parlando di Kilicdaroglu nessuno ricorda mai che la Turchia che ha dato vita a Erdogan ...

Ottaviani: 'Aspetterei un attimo a dare per finito Erdogan' TGLA7

Parlando di Kilicdaroglu nessuno ricorda mai che la Turchia che ha dato vita a Erdogan rimarrà e per lungo tempo, l'opposizione spesso si porta sul suo stesso registro. Quando Santa Sofia è stata ...