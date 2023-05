(Di domenica 14 maggio 2023) E per questione bisogna farsi trovare preparati, con politiche ad hoc di gestione e di prevenzione. I consigli dell'Ispra

"L'e ilsono un grande problema per la gente che vive in montagna, e dobbiamo trovare finalmente una pace fra animalisti e contadini di montagna, perché se i contadini non possono più stare ...A seguire il laboratorio Ilracconta Cappuccetto rosso, con il parco nazionale d'Abruzzo, ... Alle 16,30 torna il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise con, chi sei. Ultimo appuntamento ...A seguire il laboratorio Ilracconta Cappuccetto rosso, con il parco nazionale d'Abruzzo, ... Alle 16,30 torna il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise con, chi sei. Ultimo appuntamento ...

Orso, lupo e sciacallo: il ritorno dei grandi carnivori in Italia WIRED Italia

Il suo monito: «La pecora è un animale da difendere tanto quanto l’orso e il lupo» La quinta edizione della «Festa dell’Euregio - Euregio Fest» è culminata nel pomeriggio di oggi, sabato 13 maggio, pr ...L'alpinista altoatesino è intervenuto ad Ala alla festa dell'Euregio e ha parlato anche della convivenza con i grandi carnivori ...