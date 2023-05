Oroscopo 13 maggio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 14 maggio 2023) Potremmo uscire dalla nostra solita routine quando la Luna in Pesci si connetterà con Urano in Toro alle 9:22 del mattino. La Luna si unisce al Sole in Toro alle 17:17, ispirando creatività e fiducia. Il coraggio e la forza sono messi in evidenza quando la Luna si connette con Marte in Cancro alle 22:30.