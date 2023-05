Ordine d’arrivo MotoGP | GP Francia 2023 | risultati e classifica gara

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Calato il sipario sul GP di, quinto round del Mondialedi. Sulla pista di Le Mans abbiamo assistito a unaparticolarmente intensa nella quale i piloti hanno dovuto adattarsi al meglio non soltanto alle caratteristiche del tracciato, ma anche alle condizioni climatiche, variabile rilevante nel contesto in cui è andata in scena la corsa transalpina. Composto da 14 curve (delle quali 9 a destra e 5 a sinistra) e da percorrere in senso orario, il circuito francese ha una sede stradale larga 13 m. Tre sono i settori che lo compongono, mentre è solamente la sezione che da Curva 14 conduce a Curva 5 a essere condivisa con il Circuit de La Sarthe che ospita la 24 Ore di Le Mans. I piloti del Circus delle due-ruote, dopo essere passati al di sotto dell’iconico Ponte Dunlop, si gettano infatti in una ...