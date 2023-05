Omicidio di Stefania Rota | arrestato il cugino della vittima | ‘Ha simulato che fosse ancora viva’ Il 61enne ‘tradito’ dal suo comportamento

(Di domenica 14 maggio 2023) Si stanno delineando i contorni di quello che, finora, era unavvolto dal mistero. I carabinieri di Bergamo hannoil presunto assassino di, la 62enne di Mapello, in provincia di Bergamo, trovata senza vita in casa lo scorso 21 aprile, ma, secondo le ricostruzioni, morta l’11 febbraio. L’uomo che ha ricevuto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Bergamo su richiesta del sostituto procuratore Letizia Ruggeri, è ildi secondo grado, ilIvan Perico, residente nel suo stesso comune. Inizialmente si era ipotizzato chemorta per un malore, ma alcuni indizi e anomalie hanno portato sulla pista ...

