Oeiras: Brancaccio unico azzurro al via

Raul Brancaccio (140) è l'unico italiano in gara nel challenger di Oeiras (73.000 € su terra battuta). L'azzurro esordirà contro il brasiliano ...Oeiras (Portugal) - Segundo melhor brasileiro no ranking da ATP, Felipe Meligeni disputa nesta semana o challenger de Oeiras, em quadras de saibro em Portugal. O paulista de 25 anos e 175º do ranking ...