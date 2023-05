Nuove rotte di Capodichino | all’Arpac si chiamano fuori E il comitato No Fly Zone attacca Gesac

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiScontro sulleaeree disembrano prendere le distanze. Intanto, ilNo Flyancora. Sui disagi per lo scalo aereo in città, c’è ufficialmente un nuovo capitolo. Venerdì in consiglio comunale, i consiglieri Carlo Migliaccio (presidente della commissione Ambiente) e Claudio Cecere hanno evidenziato l’impatto sull’area nord della sperimentazione, avviata nei mesi scorsi. Migliaccio ha sottolineato come leinsistano sulla zona ospedaliera, manifestando preoccupazione per l’inquinamento acustico. Contro l’intervento dei due colleghi di maggioranza, il consigliere Esposito, per il quale “la battaglia non si fa mettendo ...