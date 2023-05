Notte dei Musei 2023

(Di domenica 14 maggio 2023) Successo dell’iniziativa di Roma Capitale, con oltre 73.000 visitatori neiCivici e negli altri spazi che hanno aderito La di Roma è stata un successo. Nonostante il maltempo e la pioggia che hanno caratterizzato tutta la serata di ieri, sono stati infatti oltre 73.000 i visitatori che hanno partecipato alla manifestazione, superando il risultato dello scorso anno e delle edizioni precedenti alla pandemia. Un risultato considerevole, ancor di più avvalorato dall’entusiasmo con cui i cittadini e i turisti hanno assistito, dalle 20 alle 2 di, ai circa 130 eventi in programma negli oltre 80 siti culturali aperti sul territorio. In apertura di serata, grande partecipazione ha fatto registrare la performance di Noemi alla Centrale Montemartini. L’ospite speciale di questa edizione delladeiha ...

...vigili del fuoco con 18 autopompe hanno combattuto un incendio in un magazzino durante la... - Le sireneraid aerei hanno suonato in tutta l' Ucraina mentre il concorso era in corso l '...La maggior parterazzi palestinesi è stata intercettata dal sistema di difesa aerea israeliana Iron Dome . Poi la tregua, durante la, sembra essere stata sostanzialmente rispettata. Prima ...Tragedia a Nichelino nellatra venerdì e sabato. Un bambino di 6 mesi è morto probabilmente soffocato dopo esssere caduto ... Il piccolo era solito addormentarsi con la madre nel letogenitori. ...

Singolare caso di rapina la notte scorsa a Pisa, verso le ore 1.45, quando una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in via Alessandro della Spina per la segnalazione di una persona ferita e s ...Gli albergatori iniziano a preparare il guanto di sfida e sono pronti a rimettersi in gioco per affrontare le nuove sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, che ...