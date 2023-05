Nikita Pelizon svela perché Oriana non ha vinto il GF Vip

Tra, vincitrice della settima edizione del ' Grande Fratello Vip ', e Oriana Marzoli non scorre buon sangue. Le due vippone già all'interno della casa si sono approcciate in maniera ..., intervistata da Non succederà più , il programma di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, ha parlato del Grande Fratello Vip citando Oriana Marzoli , seconda classificata al ..., intervistata da Giada Di Miceli durante Non succederà più in onda su Radio Radio, ha svelato se ha sentito Luca Onestini dopo la fine del Grande Fratello Vip .svela se ha ...

Gf Vip 7, Nikita Pelizon: “Oriana Marzoli Lei non ha vinto perché…” Isa e Chia

Nikita Pelizon ha rivelato perché secondo lei Oriana Marzoli non ha vinto il Grande Fratello Vip 7. Ecco le sue parole.Nikita Pelizon ha fatto chiarezza e ha parlato del suo rapporto con Matteo Diamante dopo il Grande Fratello Vip 7.