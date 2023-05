Nikita Pelizon svela perché Oriana Marzoli non ha vinto secondo lei il Grande Fratello Vip e parla anche di Daniele Dal Moro

(Di domenica 14 maggio 2023), intervistata da Non succederà più, il programma di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, hato delVip citando, seconda classificata al reality show.non hailVip La vincitrice delVip hatolei,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... diversi delle quali provenienti dal mondo del Grande fratello Vip , come le sorelle Incorvaia , Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli ,con Matteo Diamante , Attilio Romita , Valeria ...... erano presenti tantissimi ex gieffini di tutte le edizioni, tra cui, tra gli altri , Alex Belli e Delia Duran, le sorelle Incorvaia, Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli, ma anchecon ...Amen! Presenti e assenti alla festa di compleanno di Signorini Dunque chi c'era alla festa del giornalista e chi no Ecco la lista dei presenti: Oriana MarzoliMatteo Diamante Elenoire ...

Grande Fratello Vip, ritorno di fiamma tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante L'indiscrezione ComingSoon.it

Nikita Pelizon ha poi svelato la verità sul messaggio social scritto a Luca Onestini. E a proposito della relazione con Matteo ...La modella originaria di Trieste ha incontrato due vecchie amiche del GF Vip: Nikita Pelizon riabbraccia le ex vippone ...