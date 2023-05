Nikita Pelizon | incontro speciale | momento amarcord dopo il GF Vip

Leggi su 361magazine

(Di domenica 14 maggio 2023) La modella originaria di Trieste ha incontrato due vecchie amiche del GF Vip:riabbraccia le ex vipponedall’alto tasso nostalgico andato in onda sui social., vincitrice del GF Vip 7, ha avuto la possibilità di riabbracciare due ex concorrenti del reality di Canale Cinque nelle scorse ore. Nello specifico parliamo di Sarah Altobello e Martina Nasoni, cheha avuto la possibilità di conoscere nell’arco dei mesi trascorsi all’interno del loft di Cinecittà. E per la modella originaria di Trieste così come per Sarah e Martina la voglia di ritrovarsi era tantissima. Momenti di spensieratezza e divertimento per le tre, che hanno raccontato sui social ildella rimpatriata. E non potevano mancare i classici TikTok di rito. ...