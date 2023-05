Ne metto un po’ nella vaschetta dell’ammorbidente | dovresti farlo anche tu | è sbalorditivo!

Leggi su donnaup

(Di domenica 14 maggio 2023) Tra gli alimenti che sono più utilial di fuori dell’ambito culinario, troviamo sicuramente l’aceto. A prescindere dalla tipologia, aceto di mele, bianco, di vino, parliamo di un prodotto che è eccellente per le sue proprietà e peculiarità. L’aceto riesce ad eliminare gli odori, igienizzare, persino in certi casi ammorbidire i capi. Il suo utilizzo può essere particolarmente efficaceper la lavatrice. Si sa, infatti, che questo elettrodomestico è spesso soggetto all’azione negativa del calcare, il quale ne rovina le tubature e alcune parti meccaniche, finendo per determinarne la rottura totale. Con l’aceto possiamo evitare queste problematiche e persino disinfettare ed eliminare gli odori dal cestello. ! Aceto in lavatrice: usalo così Sono tanti i benefici che può apportare l’aceto per la nostra lavatrice ed in generale per tanti ...