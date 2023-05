Nathaly Caldonazzo | lite con Christopher Leoni all’Isola dei Famosi | «Sei pietoso | fai l’uomo»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 14 maggio 2023)dei, il programma condotto da Ilary Blasi èfuribonda tra. Le idee contrastanti portano i due naufraghi ad alzare i toni della voce e a litigare pesantemente. Il motivo? Un barattolo. Il naufrago ha scoperto che in sua assenzaha aperto un barattolo e non risparmia i rimproveri. La naufraga non accetta le critiche e, dopo aver affrontato il suo compagno, dice di non voler avere più niente a che fare con lui. Andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio. LatraGli umori iniziano ad inasprirsi tra i naufraghi....