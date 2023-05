Napoli | Zielinski vuole la permanenza | si studia per il rinnovo

(Di domenica 14 maggio 2023) Il centrocampista delPiotrvorrebbe restare in maglia azzurra, dunque si starebbendo per ildi contratto. Il quotidiano Il Mattino riporta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Piotr, 28 enne centrocampista polacco del, in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto della sua squadra ha deciso di regalarsi una Fiat 500 azzurra personalizzata. Il calciatore è un ...Ilsa di avere in squadra uno dei migliori centravanti del panorama internazionale ma ... probabilmente destinati all'addio, e neppure quello di. Nella recente intervista rilasciata a ...A centrocampo la napoletanità di Gianluca Gaetano al posto di. In cabina di regia probabile la riconferma di Demme. Monza -, le probabili formazioni MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di ...

Rinnovo Zielinski, Il Mattino - Riparte la trattativa: vuole restare a Napoli, si cerca la fumata bianca! CalcioNapoli24

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski vorrebbe restare in maglia azzurra, dunque si starebbe studiando per il rinnovo di contratto ...Monza-Napoli al Brianteo: guarda in diretta streaming la partita di Serie A in cui gli azzurri celebrano la vittoria dello scudetto.