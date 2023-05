Napoli | Spalletti svela il cartello negli spogliatoi a Monza | ' Mai successo'

A rivelare il retroscena è l'allenatore degli azzurri, Luciano: "Ho apprezzato il cartello 'benvenuto' che ci hanno fatto trovare nello spogliatoio. Non ci era mai successo".Ilcampione d'Italia torna a conoscere la sconfitta cadendo per 2 - 0 sul campo del Monza. Colpaccio di Palladino che battee ontinua a far sognare il popolo brianzolo. Tante i cambi ...Continua a stupire il Monza di Raffaele Palladino, che tiene il passo di Fiorentina e Torino in ottica 8o posto. Quella contro il, alla prima sconfitta da quando la bandaè Campione d'Italia, è la gara utile di fila numero 8 per i brianzoli, che mettono nel loro carniere un altro scalpo prestigioso, dopo quelli ...

Spalletti: "Bisogna essere pronti a cambiare biglietti e destinazione all'improvviso" La Gazzetta dello Sport

Con la vittoria interna 2-0 sul Napoli, il Monza ha anche battuto per la prima volta mister Luciano Spalletti. Il trainer di Certaldo, nei precedenti da allenatore coi brianzoli, aveva vinto 4 volte e ...A rivelare il retroscena è l'allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti: "Ho apprezzato il cartello 'benvenuto Napoli' che ci hanno fatto trovare nello spogliatoio. Non ci era mai successo".