Napoli | Spalletti | 'Osimhen dev'essere capocannoniere | voglio restituirgli questa felicità'

All.:vedi anche, la maglia celebrativa ufficiale del terzo scudetto La cronaca di Verona Torino Il Verona ci prova subito con Tameze, il Torino risponde con due grosse chance per ...La SSCha comunicato la formazione iniziale scelta da misterper la gara di campionato contro il Monza all'U - Power Stadium di Monza. Comments comments...per primo Ogni partita è una festa per il, fresco vincitore dello Scudetto. La prossima, quella valida per la 35ª giornata di Serie A 2022/23, è a Monza dove la squadra dide la ...

Monza-Napoli, Spalletti: «Il mio futuro Dovrà parlarne la società» ilmattino.it

Per l’attaccante di riferimento le scelte di Palladino e Spalletti ricadono rispettivamente su Petagna ed Osimhen. L’ex attaccante del Napoli ha segnato tre gol proprio contro gli azzurri in passato, ...Le parole di Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. "Complimenti a Spalletti, ha fatto un grande lavoro. Lo stimo tanto, il suo lavoro e' sotto ...