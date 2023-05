Napoli | Spalletti | “Non devo motivare nessuno | ma i miei calciatori si allenano in maniera seria Complimenti al Monza”

(Di domenica 14 maggio 2023) Al termine della gara persa 2-0 sul campo del, l’allenatore delLucianoha parlato in conferenza stampa. L’allenatore azzurro ha però escluso che possa essere subentrato nella testa e nelle gambe dei suoi giocatori dell’appagamento: «Io non, a questo livello di calcio se ti demotivi significa che si è limitati. Isiin, ma abbiamo sbagliato troppi palloni. Se sono appagati diventano presuntuosi e la presunzione leva qualsiasi possibilità di crescita, taglia le ali a qualsiasi cosa si vuole fare».ha poi analizzato l’andamento della gara: «Palladino è un ottimo allenatore ed il ...

Palladino(4 - 3 - 3): Gollini; Bereszynski (17' st Di Lorenzo), Rrahmani, Jesus, Olivera; ...Ammoniti: Caldirola (M), Elmas (N) Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria.All.:Ammoniti : nel pt Caldirola (M) per gioco scorretto, nel st Elmas (N) per gioco scorretto. vedi anche, la maglia celebrativa ufficiale del terzo scudetto La cronaca di ...L'allenatore del, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. 'Oggi meno pulizia di gioco, questo per noi diventa difficile se siamo costretti a dover rincorrere su queste ...

Spalletti: "Bisogna essere pronti a cambiare biglietti e destinazione all'improvviso" La Gazzetta dello Sport

Interviste 14 Maggio 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport "Ci siamo allenati benissimo, ma ci abbiamo messo meno qualità del solito e questo non può succedere" Una sconfitta indolore, che non modifica né ...Al termine della gara persa 2-0 sul campo del Monza, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore azzurro ha però escluso che possa essere subentrato nella t ...