Napoli | non solo Accardi | De Laurentiis valuta un altro Ds

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 14 maggio 2023) Terzo Scudetto in bacheca, ora è già tempo di pensare alla prossima stagione per ilcon i neo campioni d’Italia pronti a pianificare le scelte future. Dal punto di vista dirigenziale il patron Destarebbe delineando la figura del Ds con Cristiano Giuntoli che potrebbe dire addio ai partenopei tra pochi mesi. Il principale interesse dei partenopei attorno al sostituto sarebbe ricaduto sul preferito, ma adesso secondo Tuttosport la dirigenza campana avrebbe scovato unindiziato in quel ruolo. Polito Ciro, ds bari, stuzzica Polito del Bari come post Giuntoli Con il futuro sempre più incerto per il Ds delGiuntoli, il club partenopeo non starebbe perdendo tempo attorno alla possibile scelta di un nuovo direttore sportivo da nominare ...