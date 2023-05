Napoli già in vacanza | vince il Monza Fiorentina col morale alto Il Toro affossa il Verona

Campioni d'Italia fermi a 83 punti, lombardi a quota 49 Il Monza batte 2 - 0 ilin un match della 35/a giornata di Serie A, disputato all'U - Power Stadium della città ...matematicamente ..."Le società come ilsono abituate a programmare, anche se ora non è più come un tempo perché ... Analisi Il fatto che lo scudetto siastato conquistato, non rende meno amaro il punteggio ...Di questo calo fisiologico e di uncon in campo diverse riserve, ne hanno approfittato i brianzoli, affamati di punti e di gloria, protagonisti di una gara perfetta con cui hanno superato ...

Calciomercato Napoli: già scelto il sostituto di un big Fantacalcio ®