Napoli e la tirannia della potenzialità

(Di domenica 14 maggio 2023) Spesso si parladell’esistente: l’essere inchiodati a ciò che è, pensando che la realtà, questa realtà, esaurisca in sé ogni possibilità ulteriore. In questail pensare altro e in altro modo è, semplicemente, insensato. La trappola è drammaticamente efficace, poiché relega la diversità nello spazio del nonsenso, del capriccio o, al più, del sogno. Buono quindi per una poesia o in adolescenza, ma non per il pensare e agire adulto, maturo. Togliere parola e spazio di pensiero all’altro è il modo più efficace di limitarne l’agire, poiché il terreno sul quale l’agire nasce è fatto di parola e pensiero, come Hannah Arendt ha sempre ricordato. Oggi persino la scuola, istituzione che dovrebbe per sua natura coltivare lo spazio per pensare l’impensato, è intrappolata nel gioco delle competenze per un mondo preformato, ...